Видео: Стало известно, сколько тратит на перелеты иркутский губернатор

, 12:35 Эфирная новость 77

Игрой с финансовыми потоками в Приангарье заинтересовалась Счетная палата.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

В весьма нескромные суммы обходятся заграничные поездки губернатора Приангарья. Последний визит Сергея Левченко в Австрию с областным симфоническим оркестром вызвал большой интерес. И не только у искушенной венской публики, и у счетной палаты Иркутской области. И дело здесь не в музыке, а в цифрах.

Иркутские музыканты заработали на гастролях больше двух миллионов рублей. Только вот в отчетных документах после поездки почему-то значатся другие суммы — всего несколько тысяч.

Где остальные деньги? Корреспондент Георгий Гривенный рассказывает о виртуозной игре не только на смычках.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как глава Хакасии выписал баснословные премии своим заместителям за счет бюджетников.

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