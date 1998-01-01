Видео: Стало известно, сколько тратит на перелеты иркутский губернатор

В весьма нескромные суммы обходятся заграничные поездки губернатора Приангарья. Последний визит Сергея Левченко в Австрию с областным симфоническим оркестром вызвал большой интерес. И не только у искушенной венской публики, и у счетной палаты Иркутской области. И дело здесь не в музыке, а в цифрах.

Иркутские музыканты заработали на гастролях больше двух миллионов рублей. Только вот в отчетных документах после поездки почему-то значатся другие суммы — всего несколько тысяч.

Где остальные деньги? Корреспондент Георгий Гривенный рассказывает о виртуозной игре не только на смычках.

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