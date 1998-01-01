Глава Минздрава Украины, предложившая лечить онкологию смехом, уволена

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун отстранена от должности во вторник, 5 февраля, по решению Киевского суда, сообщает РИА Новости.
В течение двух с половиной лет чиновница раздавала «полезные советы», тем самым попадая под пристальное внимание СМИ. В сентябре 2018 года, например, Супрун предложила лечить рак смехом.
Информацию об отстранении Супрун распространил в своем аккаунте Facebook лидер «Радикальной партии» Незалежной Олег Ляшко.
—
Иск об отстранении от должности Ульяны Супрун подал депутат «Радикальной партии» Игорь Мосийчук. Парламентарий обвинил чиновницу в некомпетентности.
Ранее Пятый канал сообщал, что украинцы возмущены заявлением министра здравоохранения Незалежной. Ульяна Супрун порекомендовала согражданам есть меньше черной икры, чтобы спасти редких осетровых рыб.