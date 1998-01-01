От своего министра здравоохранения Ульяны Супрун украинцы получили странный совет. На странице в соцсети чиновница порекомендовала согражданам есть меньше черной икры, чтобы спасти редких осетровых рыб. Взамен министр предложила употреблять красную икру: польза та же, но зато она более доступна.

Такая забота о рыбах, а не о людях вызвала искреннее возмущение украинцев.

— Это советы голодающим? — пишут в комментариях. Видимо, госпожа министр не в курсе, что 25% населения находится за чертой бедности.

Ульяна Супрун — гражданка США, которая живет в Незалежной всего пять лет. При ней Минздрав стали называть министерством смерти. Причиной стало введение платных медицинских услуг и возникновение проблем с вакцинами и лекарствами. Теперь их закупают только на Западе по завышенным ценам.

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