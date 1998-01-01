Путин обсудил с Воробьевым развитие Московской области

В Кремле говорили о развитии Подмосковья 5 февраля. Губернатор Андрей Воробьев докладывал президенту об инвестициях в экономику. В этом году объем вложений (отечественных и зарубежных) составил 817 миллиардов рублей. Весной в области открывается завод Mercedes, построенный совместно с немецкими коллегами.

— Это первый завод Mercedes у нас будет? — поинтересовался президент РФ.

— Это первый завод в Восточной Европе. Он мощностью порядка 40 тысяч машин, четыре модели они будут выпускать. И самое главное Mercedes очень активно начал работать с нашими колледжами. Есть колледжи, которые мы адаптировали, полностью поставили оборудование, которое Mercedes нам предписал, и сейчас ребята уже там учатся, в колледжах, для того, чтобы потом пойти работать на Mercedes, — рассказал губернатор Подмосковья.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регионе построят детскую многопрофильную больницу и современный онкологический комплекс. В планах также — создание в Подмосковье двух научных центров «Сириус» для одаренных детей.

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