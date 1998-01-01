Джим Керри сыграет «необычного Воланда» в Санкт-Петербурге

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Мюзикл «Мастер и Маргарита» покажут в театре «ЛДМ. Новая сцена».

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Актер Джим Керри исполнит роль Воланда в мюзикле «Мастер и Маргарита». Об этом сообщает продюсерская компания Makers Lab.

Известно, что американский комик инкогнито посмотрел постановку в городе на Неве. Мюзикл планируют показать в театре «ЛДМ. Новая сцена».

В компании сообщили, что перед зрителями предстанет «необычный Воланд». По задумке авторов, на сцене он будет не один, тень мессира достанется афроамериканцу. Но кто это будет, пока держится в секрете.

Керри не скрывает, что является большим поклонником Михаила Булгакова и русской классической литературы.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Джим Керри изобразил Дональда Трампа с окровавленной пилой.

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