Фото: Джим Керри изобразил Дональда Трампа с окровавленной пилой

, 17:39 Фото 41

Злобный шарж актер разместил на своей странице в социальной сети.

Фото: www.globallookpress.com

Политика президента США Дональда Трампа вызывает все больше негативных комментариев. Недовольство растет не только среди рядовых американцев, но и среди мировых звезд. Например, актер Джим Керри выразил свое возмущение в шарже. Карикатурное изображение Трампа с окровавленной бензопилой он разместил на своей странице в Twitter.

В сообщении, сопровождающем рисунок, Керри отметил, что таким образом он демонстрирует свое негодование относительно того, как американский лидер относится к журналистам. В частности, артист припомнил президенту США его поведение в истории с убийством саудовского журналиста.

— 34 журналиста были убиты в прошлом году, потому что тираны вроде Трампа демонизировали их за то, что они выполняют свою работу. Возможно, в этом году он получит новую пилу на свой день рождения от своего приятеля, саудовского убийцы… Вот же для чего нужны «друзья»! — написал актер.

Многие подписчики Джима выразили свою солидарность с ним, разместив в комментариях фотоколлажи с погибшим журналистом из Саудовской Аравии.

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