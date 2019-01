Фото: Джим Керри изобразил Дональда Трампа с окровавленной пилой

Политика президента США Дональда Трампа вызывает все больше негативных комментариев. Недовольство растет не только среди рядовых американцев, но и среди мировых звезд. Например, актер Джим Керри выразил свое возмущение в шарже. Карикатурное изображение Трампа с окровавленной бензопилой он разместил на своей странице в Twitter.

В сообщении, сопровождающем рисунок, Керри отметил, что таким образом он демонстрирует свое негодование относительно того, как американский лидер относится к журналистам. В частности, артист припомнил президенту США его поведение в истории с убийством саудовского журналиста.

— 34 журналиста были убиты в прошлом году, потому что тираны вроде Трампа демонизировали их за то, что они выполняют свою работу. Возможно, в этом году он получит новую пилу на свой день рождения от своего приятеля, саудовского убийцы… Вот же для чего нужны «друзья»! — написал актер.

34 journalists were murdered last year because tyrants like Trump demonized them for doing their jobs. Maybe this year he’ll get a new bone saw for his bday from his pal, the Saudi Slayer, and they can chop up the next body together. That’s what ‘fiends’ are for! pic.twitter.com/2GrfwZRhxb