Теплоход с пассажирами два дня не может причалить к Курилам

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На борту единственного морского транспорта, связывающего Курильские острова и Сахалин, находятся порядка сотни пассажиров.

Фото: www.globallookpress.com

Единственный теплоход, связывающий Курилы и Сахалин, уже двое суток не может зайти в Южно-Курильский порт на острове Кунашир. Как сообщает пресс-служба компании-перевозчика, судно «Игорь Фархутдинов» не имеет возможности причалить к берегу из-за сложных погодных условий.

В порт судно не может зайти из-за штормового ветра и сильной метели. Непогода в последние несколько суток бушует на всех островах Курильской гряды. Так, на Итурупе во вторник, 5 февраля, без электричества остались жители нескольких населенных пунктов. Однако компания, осуществляющая грузопассажирские перевозки надеется, что теплоход сможет причалить в среду, 6 февраля.

— Из-за неблагоприятных погодных условий судно не может зайти в Южно-Курильск. Ожидается, что сегодня погода улучшится, и теплоход сможет причалить, — цитирует представителя компании ТАСС.

Известно, что на борту «Игоря Фархутдинова» находится порядка ста пассажиров, запасов еды и питья для них на судне достаточно. Ранее Пятый канал сообщал еще об одном морском происшествии — два корабля американских военно-морских сил столкнулись у берегов США.

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