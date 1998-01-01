Два корабля ВМС США столкнулись у побережья страны

Два корабля Военно-морских сил (ВМС) США столкнулись у восточного побережья страны, 6 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВМС США.

Известно, что столкновение произошло во время пополнения запасов у побережья. Серьезных повреждений корабли не получили, они «поцеловались» кормами. Далее ракетный крейсер Leyte Gulf и сухогруз Robert E. Peary продолжили плавание.

Оценка урона будет произведена позже.

В результате инцидента никто не пострадал.

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