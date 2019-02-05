Эммануил Виторган впервые показал 11-месячную дочь — фото

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Свекор Ксении Собчак выложил в Instagram фото своей малышки.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Народный артист России Эммануил Виторган недавно снова стал отцом. С момента появления малышки на свет папа просто летает от счастья. В одном из интервью свекор Ксении Собчак рассказал, что вместе с женой они празднуют каждый месяц со дня рождения дочери. Однако показать лицо своей любимицы любопытным поклонникам актер пока не решался.

В среду, 6 февраля, Виторган впервые представил публике 11-месячную Этель. В своем Instagram он опубликовал снимок супруги вместе с крохотной дочкой. Под публикацией он нежно поздравил с днем рождения свою жену и признался, что рад иметь такую крепкую семью.

— Сегодня день рождения моей Ириши! Благодаря этой женщине я сегодня жив! Спасибо, мои родные, что есть вы у меня! Впервые сегодня, в день рождения Ириши, вы увидите и мою дочь Этель! Поздравьте, пожалуйста, и поверьте: Ириша так заслуживает добрых слов! — написал под постом артист.

 
 
 
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Сегодня день рождения моей Ириши!!! Благодаря этой Женщине я сегодня жив.! Спасибо, мои родные, что есть ВЫ у меня!!! Впервые сегодня, в День рождения Ириши ВЫ увидите и мою дочь Этель!!! Поздравьте, пожалуйста, и поверьте, Ириша Так заслуживает добрых слов!!! #Виторган #ЭммануилВиторган #ИринаВиторган #ДеньРождения #ЛюбимаяЖена #Семья #kenguru_official #Этель

Публикация от  Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan)

Поклонники не смогли пройти мимо такой трогательной публикации. Они осыпали семью Виторгана искренними поздравлениями.

— Ваш ребенок чудо! Ее появление в вашей жизни — это волшебство! Ваша Ирина, как добрая фея, вошла в вашу жизнь! Здоровья ей и счастливой жизни!

— Поздравляем с днем рождения! Счастья и здоровья всей вашей семье!

— Семья достойна уважения. Люди красивые и телом, и душой. Счастья вам и с днем рождения! Доченька — солнышко необыкновенное! — писали пользователи.

Ранее Эммануил Виторган рассказал «Светской хронике» о том, как это — стать отцом в 78 лет.

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