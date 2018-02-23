Эммануил Виторган: «Если кто не знает, как дети делаются, я вам расскажу»

Народный артист России Эммануил Виторган тает от умиления, когда говорит о своей девятимесячной дочке Этель, которую ему родила жена Ирина. С момента появления малышки на свет Виторган просто летает от счастья.

— Она все время говорит «ма-ма-ма». С восьми месяцев начала говорить. «Пап-па-па» ей, наверное, труднее. <…> Мы празднуем каждый месяц ее. Каждый месяц мы ее отмечаем. Потом будем годами отмечать. Сейчас — каждый месяц, — рассказывает Эммануил Виторган программе Пятого канала «Светская хроника».

Причем сама малышка воспринимает все праздники в ее честь с радостью и без капризов.

— Она не истерит. Она когда родилась, заведующий отделением сказал: у нее такая психосоматика очень хорошая. Я думаю: «Хочет, наверное, Виторгану сделать приятное». А оказалось, действительно, правду нам сказала наша заведующая отделением, где мы рожали, — сообщает Ирина Виторган.

Ирина говорит: мы рожали. Но про кого идет речь? Про нее саму или про суррогатную мать, которая помогла Виторганам стать родителями? Ведь Ирине на момент появления Этель на свет исполнилось 56 лет. Многие поклонники актерской четы уверены, что родить в таком возрасте невозможно.

— У пациентов старше 40 лет в пять раз увеличиваются риски для здоровья при вынашивании беременности. Не говоря уже о пациентах старше 50 лет. Поэтому это взвешенное должно быть решение и врача, и пациента, прежде чем пускать в беременность пациентку старшего репродуктивного возраста. Поскольку навредить ее здоровью можно гораздо больше, чем есть шансы на вынашивание здорового ребенка, — поясняет Юлия Боклагова, руководитель центра планирования семьи и репродукции Минздрава РФ.

Супруги категорически отрицают факт суррогатного материнства.

— Никакого пижонства. Чтобы не было никаких преувеличений по поводу появления нашего ребенка. Это такое обычное дело. Если кто не знает, как дети делаются, я вам расскажу. Обращайтесь, — заявляет Эммануил Виторган.

Ирина не скрывает, что делала ЭКО, но рожала при этом самостоятельно. У Эммануила Виторгана двое взрослых детей: дочь Ксения от первого брака и сын Максим от актрисы Аллы Балтер, которая в 2000 году умерла от рака.

А вот у Ирины своих детей не было. Супруги мечтали о совместном ребенке. Но, по словам жены актера, у нее были проблемы со здоровьем, из-за которых она не могла родить. 20 лет Ирина лечилась. И вот долгожданное счастье пришло в дом Виторганов — появилась дочь Этель. Но дотошные поклонники раскопали в Instagram фотографию Ирины, сделанную 22 февраля этого года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) 23 Фев 2018 в 1:40 PST

Здесь она вместе с Эммануилом Гедеоновичем на вечере памяти актера Алексея Петренко. А малышка Этель родилась 26 февраля. То есть Ирина на этом фото за четыре дня до родов? Подписчики Виторганов в этом усомнились.

— Безусловно, на маленьком сроке, если задаться целью, можно как-то скрыть этот факт приятный. Но, конечно, если речь идет о третьем триместре, уже о большом сроке, при любом выборе одежды будет уже сложно скрыть, что она находится в положении, — поясняет Юлия Боклагова, руководитель центра планирования семьи и репродукции Минздрава РФ.

Как бы то ни было, родители дочь просто обожают. 78-летний отец кормит малышку из бутылочки.

— Сейчас уже под 11 килограммов, очень сложно ее держать на руках долго. Тяжело. Потом ей все любопытно, все любознательно. Поэтому ей все очень интересно — видеть все, что вокруг происходит, — рассказывает Эммануил Виторган.

А Ирина поет Этель трогательные песни собственного сочинения. Но самое интересное то, что Виторганы не против родить еще одного ребенка, братика для Этель.

— Когда будет, скажем. Хочется — это одно дело. Еще не о чем говорить пока, — говорит Ирина Виторган.

Появление детей у родителей, которые находятся в зрелом возрасте, в последнее время никого не удивляет. Моду на это задала Алла Пугачева. Двойняшки Гарри и Лиза у Примадонны появились, когда певице было 64 года. Да и суррогатное материнство уже никого не шокирует. Именно таким образом стали счастливыми родителями Филипп Киркоров, Алена Апина и Ольга Слуцкер.

— Я совершенно убежден, что человек должен продолжать свой род, в каком бы возрасте он не был, — признается Эммануил Виторган.

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