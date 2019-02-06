С космодрома Плесецк запущена ракета «Ярс»

С космодрома Плесецк в Архангельской области в среду, 6 февраля, была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс», нацеленная на полигон Кура на Камчатке. Пуск происходил в рамках учений, боевые блоки успешно долетели от стартовой площадки в Архангельской области до цели, сообщает РИА Новости.

МБР «Ярс» — модификация знаменитого «Тополь-М», стратегическая ракета, разработанная Московским институтом теплотехники под руководством академика Юрия Соломонова.

«Ярс» может поражать цели на расстоянии до 12 тысяч километров. Маршрут «Плесецк — Кура» является стандартным для испытания этих ракет.

Ранее Пятый канал сообщал, что Шойгу поручил увеличить дальность отдельных российских ракет в ответ на выход США из ДРСМД.