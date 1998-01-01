Россия ответит на выход США из ДРСМД — Шойгу

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После выхода Америки из ДРСМД глава Минобороны постановил увеличить дальность разрабатываемых в России ракет.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости / Алексей Никольский

Россия готовит ответ на выход США из ДРСМД — Сергей Шойгу поручил конструкторским бюро увеличить дальность полета российских ракет. Изменение коснется наземного варианта ракеты «Калибр» и гиперзвукового образца, разработку планируется закончить до 2021 года. Планы Минобороны по ответным мерам уже соласованы на высшем уровне.

— Президент России поставил перед Министерством обороны задачу принять ответные зеркальные меры. Генеральный штаб представил Верховному Главнокомандующему перечень мероприятий, которые он одобрил, — рассказал Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник, 5 февраля.

Также министр обороны поручил своему заместителю Алексею Криворучко запустить в кратчайшие сроки необходимые опытно-конструкторские работы.

2 февраля США приостановили свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который ограничивал создание вооружения с дальностью больше 500 километров. Американская сторона обвиняла Россию в нарушении статей договора — якобы ракета 9М729 может поражать цели на расстоянии гораздо большем, чем 500 километров. Доказательства РФ о том, что топливная система ракеты не позволяет ее лететь дальше разрешенных рубежей, США проигнорировали и назвали отвлечением внимания.

Ранее Пятый канал рассказывал об очередных попытках Вашингтона уличить Россию в нарушении ДРСМД.

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