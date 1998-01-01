Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала враньем «обвинения» в адрес России украинского президента Петра Порошенко в том, что она «помогла» в обнищании его страны.

— Петр Алексеевич осатанел, по всей видимости — в здравом уме так даже врать не получится , — написала она в Facebook.

Захарова напомнила, что именно украинские власти с завидной регулярностью бравируют поэтапным разрывом любых связей с Россией. Она привела в пример высказывание главы МИД Украины Павла Климкина о том, что было разорвано два межгосударственных, 25 межправительственных, 19 межведомственных и еще три межрегиональных соглашения с РФ.

Дипломат добавила, что, в частности, по приказу Порошенко Киевом в одностороннем порядке прекращено сотрудничество с Россией в сфере ВТС, остановлена программа экономического сотрудничества Российской Федерации и Украины на 2011–2020 годы, прекращена межотраслевая и производственная кооперация.

— Порошенко каждый день делает что-нибудь эдакое, чтобы уничтожить все экономические связи между Украиной и Россией , — отметила российский дипломат.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что « Порошенко лично руководил уничтожением российско-украинских хозяйственных связей, что и привело к колоссальным экономическим и финансовым потерям украинского народа ».

Facebook @MIDRussia

Как сообщал Пятый канал, Порошенко нашел крайнего в массовой нищете на Украине — он традиционно обвинил Москву во всех смертных грехах — от попытки смены власти в Киеве и военной агрессии до «замораживания» украинцев.