Порошенко нашел крайнего в массовой нищете на Украине

Президент Украины Петр Порошенко прибегнул к проверенной временем предвыборной политтехнологии, когда для того, чтобы объяснить электорату причины его нищенского существования, нужно создать образ внешнего врага и обвинить его во всех бедах. Неудивительно, что выбор «шоколадного короля» пал на Россию.

В частности украинский лидер озвучил причины массового бедствования украинцев. Во-первых, это «военная агрессия» России, а также применение ею элементов гибридной войны, пишут «Известия».

Во-вторых, по мнению Порошенко, Россия виновата в том, что «в один миг закрыла свои рынки для украинских товаров».

— Представьте себе, как в один день США закрывают рынки для товаров из Канады, как бы упала канадская экономика, — привел украинский президент зачем-то пример из-за океана.

Он заявил, что Москва надеялась таким образом заблокировать производство в Незалежной, а потом использовать миллионы безработных украинцев для смены власти в стране. Впрочем, Порошенко не упомянул, сколько предприятий закрылось только во время его президентства.

Конечно же затронул украинский президент и тему газа. Он уверен, что Россия намеренно перестала поставлять газ, чтобы «заморозить украинцев». Тут он тоже умолчал о многомиллионных долгах «Нафтогаза» «Газпрому».

Перечислив все «ужасы», исходящие от России, Порошенко по законам жанра предвыборного выступления попытался вселить надежду в потенциальных избирателей. В частности он сказал, что экономические показатели демонстрируют, что «худшее уже позади» и есть основания для оптимистического прогноза на будущее.

Накануне на Украине завершился прием документов от кандидатов в президенты на выборы, которые должны состояться 31 марта. Из 83 желающих участвовать в президентской гонке Незалежной, одобрены заявления лишь 28 кандидатов.

Как сообщал Пятый канал, в тройку лидеров на данный момент входят шоумен Владимир Зеленский, лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко.