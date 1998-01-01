Янукович: Киевский режим готовит покушение на Медведчука

Киевская власть продолжает свою борьбу «на смерть» с неугодными политиками и общественными деятелями. На этот раз киевский режим решил избавиться от главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщил в среду, 6 февраля, экс-президент Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве.

— У меня есть информация о том, что создана спецгруппа из 12 человек, которая работает в этом направлении, — сказал он. — Не знаю, только ли по Медведчуку, может, и по мне тоже , — сказал Янукович.

Он обратился к украинским правоохранительным органам, военным не выполнять указания преступного киевского режима.

— Власть поменяется и придет время, когда надо будет ответить за все преступления перед законом , — подчеркнул Янукович.

Виктор Янукович возглавлял Украину с февраля 2010 по февраль 2014 года, когда его, по сути, силой отстранили от власти. Верховная рада в нарушение конституции, которая четко оговаривает условия досрочного прекращения полномочий главы государства, приняла постановление о его самоустранении от выполнения обязанностей и назначении внеочередных выборов президента. Сам Янукович в это время еще находился на территории Украины и лишь после покинул страну в связи с возникновением угрозы личной безопасности.

Как сообщал Пятый канал, генеральная прокуратура Украины 5 февраля возбудила уголовное дело против Медведчука. Ему вменяется в вину «посягательство на территориальную целостность» и «госизмена». Расследованием занимается Служба безопасности Украины.

Дело в том, что Медведчук предложил план мирного урегулирования конфликта в Донбассе, что категорически не приемлет ни действующий президент Петр Порошенко, ни националисты разных мастей.