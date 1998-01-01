Охота на ведьм по-киевски: Генпрокуратура подозревает Медведчука в госизмене

Генеральная прокуратура Украины во вторник, 5 февраля, возбудила уголовное дело против председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом пресс-секретарь генпрокурора Незалежной Лариса Сарган написала в Facebook.

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Медведчуку вменяется в вину «посягательство на территориальную целостность» и «госизмена». Расследование будет вести Служба безопасности Украины.

Как отметили в правоохранительном ведомстве, уведомление о подозрении Медведчуку вручат после проведения следственных действий, а пока говорить о доказанности его вины рано.

В конце января украинский политик представил план мирного урегулирования конфликта в Донбассе путем создания там автономии. В частности, он предложил, чтобы в регионе работали органы самоуправления — парламент, правительство и прочие организации, помогающие обеспечению нормальной жизнедеятельности региона.

Медведчук тогда подчеркнул, что этот план построен на Минских соглашениях, утвержденных резолюцией Совбеза ООН, соответствует договоренностям «нормандской четверки» и действующему законодательству Украины. В связи с этим он предложил внести изменения в конституцию, которые бы определили статус Донбасса.

Ранее Пятый канал сообщал, что диверсионный украинский отряд, подготовленный инструкторами из США и Канады, был переброшен в Донбасс.