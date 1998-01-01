Видео: алкоголь изменил первую гражданскую жену Охлобыстина до неузнаваемости

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Некогда за внимание красавицы и светской львицы Ксении Качалиной бились ведущие актеры страны, теперь же она проводит дни за бутылкой спиртного, медленно погружаясь в безумие в компании своих кошек.

Фото, видео: Пятый канал

В этой женщине сложно узнать некогда известную актрису, звезду кино Ксению Качалину. Ей рукоплескала Европа, когда в 1993 году она получила приз за лучшую женскую роль на кинофестивале в Италии за драму «Над темной водой».

Качалина была завсегдатаем светских вечеринок и покорила сердца популярных актеров: Ивана Охлобыстина и Михаила Ефремова. Мужчины были от нее без ума. Сейчас Ксении 47 и ее жизнь круто изменилась.

Шок — первое, что испытываешь, переступая порог ее квартиры в элитном доме в Брюсовом переулке. Здесь всегда селилась богема: актеры, композиторы, художники. Но жилье Ксении резко выделяется на фоне роскошного подъезда.

Повсюду разбросанные вещи, оборванные обои и обшарпанные полы, на которых плотным слоем лежит сигаретный пепел. Курит Ксения много и прямо в квартире. На плите на кухне — кастрюля с испорченной едой, стол захламлен немытой посудой и остатками продуктов.

К такой жизни Качалина пришла не сразу. Алкоголь, одиночество и разочарование в любви стремительно приближали печальную картину. Гражданский брак с Иваном Охлобыстиным длился всего два года. Потом были отношения с известным альтернативным музыкантом Алексеем Паперным и смерть новорожденного ребенка, который прожил всего три дня.

Еще одним видным мужчиной Ксении стал Михаил Ефремов. От актера родилась ее единственная дочь — Анна-Мария. Но скорый разрыв с «гражданином поэтом» окончательно надломил Качалину. Некогда привлекательная брюнетка быстро теряла красоту.

Какой она была еще 15 лет назад! Идеальная фигура, выразительные глаза, острые черты лица. Она всегда играла яркие характерные роли. О былом образе жизни и успехах в кино в квартире Качалиной напоминают только старые фотографии, грамоты и модные журналы. Она давно не снимается, избегает внимания прессы и живет затворницей.

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В квартире Качалиной есть комната, в которую она никого не пускает. На двери надпись: «Вход только для Анны-Марии Ефремовой». Внутри цветы и детские игрушки. Здесь когда-то жила единственная дочь актрисы, которая давно ушла от матери.

Несмотря ни на что, материнские чувства у Ксении по-прежнему сильны. Она тяжело переживает разлуку с дочерью и даже мечтает еще об одном ребенке.

Окружение Качалиной уверено: Ксения остро нуждается в помощи. За последнее время актриса изменилась до неузнаваемости! Она всегда следила за собой, ухаживала, делала прически в модных салонах и стильно одевалась. А сейчас от былой красоты не осталось и следа. Опасение вызывает и ее здоровье.

По словам женщины, дочь ее не навещает. А вот с бывшим мужем Михаилом Ефремовым Ксения иногда общается. Более того, актер помогает ей деньгами, что он сам и подтвердил программе Пятого канала «Светская хроника». На эту помощь Ксения покупает не только продукты, но и алкоголь.

«Хорошее самочувствие» актриса, как она сама говорит, поддерживает каждый день. В ее захламленной спальне — старомодный шкаф, вместо эксклюзивных нарядов — несколько старых свитеров. А добротное белое трюмо с косметикой покрылось толстым слоем пыли. Единственная радость Ксении — любимые кошки.

Вернуться к нормальной жизни Ксения пыталась. Даже поехала лечиться в Индию. Там провела семь лет и привезла оттуда, помимо алкогольной, еще одну тяжелую зависимость. Об этом говорят знакомые артистки. В кино Качалина не снимается уже 12 лет. Ее последний фильм — «Цена безумия» — вышел в 2007 году и, похоже, стал пророческим. Главная героиня, которую играет Ксения Качалина, страдает серьезным психическим недугом.

Впрочем, у ленты счастливый финал — героиня обретает настоящую любовь. Способна ли Ксения переписать сценарий собственной, реальной жизни, теперь решать только ей.

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Комментарии

Лариса Огнерубова 7 февраля, 16:45 #

Ксения милая как же тебе помочь?Молодая красивая и умница!так жить нельзя.я вот думаю:"этож надо какая сила у алкоголя!и ведь выбирает этот ГАД красивых и талантливых добрых и ....слабых.как же помочь тебе милая скажи..

Татьяна Дроздкова(Шишкина) 8 февраля, 9:32 #

Где видео?

Анна Ханина 8 февраля, 16:31 #

Можно подумать, Миша Ефремов выглядит лучше. И таки она по гастролям не шастает в непотребном виде, в отличие от Миши))

Татьяна Бутченко 13 февраля, 13:41 #

Думаю, снимать житье-бытье несчастного, опустившегося на дно человека можно только с одной целью - помочь. Во-первых, для начала неплохо бы навести там порядок - самой ей не справится! ОТ этого станет легче дышать и ей. Далее, ей нужно лечение, сначала снять интоксикацию нужно, потом психологическую помощь оказать. Но самое сильное лекарство это любовь близких людей. Они не должны отворачиваться от попавшей в беду матери, подруги и жены, пускай и бывшей. ЛЮбовь способна вылечить любого. И если за Ксюшу взяться, она вновь станет нормальной женщиной. Но самое тут главное - ее желание изменить жизнь. А есть ли оно? Из видео не ясно. Дай Бог, чтобы в жизни Ксении наступили спасительные перемены. Молюсь.

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