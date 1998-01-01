Ольга Прокофьева устала от образа Жанны Аркадьевны из «Моей прекрасной няни»

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Прокофьева впервые раскрывает подробности личной жизни, знакомит страну с сыном Александром, а также признается, какую цену ей пришлось заплатить за популярность.

Несмотря на то, что сериал вышел на экраны больше десяти лет назад — образ стервозной помощницы продюсера Жанны Аркадьевны преследует ее до сих пор, жалуется актриса.

— А так я стараюсь, конечно, уже эту барышню нигде не применять. Она живет отдельной жизнью. Когда мне говорят: «Ой, нам так нравится Жанна Аркадьевна!» Я говорю: «Хорошо я ей передам», — признается Ольга Прокофьева в эксклюзивном интервью программе Пятого канала «Светская хроника».

Ольга Прокофьева не скрывает: путь к успеху для нее был долгим и тернистым. Стать артисткой она грезила с детства, но на экзаменах провалилась. Горькое разочарование не сломило дух начинающей артистки. Ольга устроилась подрабатывать бухгалтером на телевидении и параллельно готовилась к повторному поступлению.

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Год спустя Прокофьевой все-таки удалось стать студенткой ГИТИСа, начинающая артистка попала в мастерскую самого Марка Захарова. И вот уже почти 30 лет Прокофьева служит в театре имени Маяковского и успешно снимается в кино. За ее плечами полсотни работ!

— Знаете, для меня театр и кино, конечно же, это разные вещи и в то же время очень одинаковые. Поскольку я когда снимаюсь в кино, я спешу в театр и хочу что-то сыграть на сцене. Также, когда в театре и нет кинопроектов, я по ним скучаю.

О личной жизни Ольги Прокофьевой почти ничего не известно. Официально она вышла замуж один раз. В 1992 году начинающая актриса зарегистрировала отношения с коллегой — Юрием Соколовым. У пары родился сын Александр. В 2004-м, на пике популярности, брак в одночасье рухнул. Прокофьева никогда не сообщала о причинах развода. Однако ее бывший муж в интервью одному изданию признался — его проблемы с алкоголем и измены разрушили семью.

— Внутри образовалась какая-то душевная пустота. В этой пустоте, естественно, начало появляться женское присутствие. Я искал новых ощущений. Признаюсь, несколько раз Прошке изменил, не скажу, что с особой охотой. Конечно, ей в этом не признался, но на душе стало еще хуже, еще тошнотворнее. Она-то никогда мне не изменяла, — заявил мужчина журналу «Караван историй».

Сын Александр остался жить с мамой. Сегодня наследнику актрисы 26 лет. Он успешный бизнесмен.

— Он совершенно самостоятельная единица. У него есть прекрасная барышня, поэтому они живут отдельно. Конечно, мы дружим. Мы собираемся всегда в нашем уютном доме за городом, где живет моя мамочка, его бабушка, и мы всегда там отмечаем семейные праздники.

Самой Ольге сегодня всего 55 — и многие то и дело выдают ее замуж. Но актриса не спешит с громкими заявлениями. Пока она полностью отдается работе и ждет не мужа, а лучших ролей!

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