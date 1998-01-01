Онкологам внезапно пришлось стать акушерами — мать больного мальчика родила прямо в Центре

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Сотрудники Центра протонно-лучевой хирургии в Петербурге не растерялись, когда у женщины отошли воды и благополучно приняли роды.

Фото: www.globallookpress.com

Неожиданный случай произошел для сотрудников петербургского Центра протонно-лучевой хирургии медицинского института имени Березина Сергея, когда у беременной матери их пациента внезапно начали отходить воды, пишут «Невские новости». Дело в том, что это уникальное в России медучреждение имеет узкую специализацию — лечение онкобольных, но не прием родов.

В среду, 6 февраля, 27-летняя Эльнура с супругом привели четырехлетнего сына Гусейна, у которого была удалена опухоль головного мозга, на очередную процедуру. В больнице девушка вдруг почувствовала, что у нее отходят воды. Тогда было принято решение вызвать скорую помощь, но она ехала по заснеженному городу слишком долго.

Сотрудникам онкоцентра ничего не оставалось делать, как принимать самим роды, которые, впрочем, длились менее часа.

На свет появился мальчик весом 4,1 килограмма, которого родители назвали Омаром. Мать и новорожденный чувствуют себя хорошо. При этом отец семейства отметил, что он никак не ожидал такого развития событий, ведь его супруге было назначено плановое кесарево сечение.

В свою очередь счастливая мать поблагодарила врача-радиотерапевта Наталью Мартынову и дежурного анестезиолога-реаниматолога Закира Урумова, которые благополучно приняли у нее роды.

— Мы так благодарны врачам и медсестрам центра! Все время они очень меня поддерживали и помогали, — сказала Эльнура.

Как рассказывал Пятый канал, в сентябре в вестибюле станции метро «Технологический институт» сотрудникам подземки также пришлось принимать роды. Прошло все благополучно — родился мальчик, однако вскоре горе-мать отказалась от малыша, сославшись на проблемы со здоровьем и тем, что у нее «уже есть дети».

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