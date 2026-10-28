Нелепые штуки Ольги Мур оказались пророческими: порноактрисе грозит срок

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист Эксклюзив 31 0

Модель заявила, что рассчитывает на более мягкое наказание.

Фото, видео: © РИА Новости/Руслан Кривобок; 5-tv.ru

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Бывшая порноактриса Ольга Мур признала вину по уголовному делу

Бывшая порноактриса и модель Ольга Мур признала вину по уголовному делу о распространении материалов порнографического содержания и попросила суд учесть, что у нее есть десятилетний сын. Об этом она рассказала в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru, пояснив, что о публикациях правоохранительным органам сообщила ее подруга Кристина Лекси, которая сама находится в СИЗО по делу о распространении подобных материалов.

«Я, естественно, полностью признаю вину, потому что очень сильно надеюсь на снисхождение суда из-за того, что у меня маленький ребенок», — заявила Мур, отвечая на вопрос о возможном наказании, максимальный срок которого составляет шесть лет лишения свободы.

Модель также высказалась о работе в индустрии контента для взрослых, отметив, что не рекомендует другим девушкам выбирать такую деятельность из-за серьезных последствий. По ее мнению, помимо уголовной ответственности, она несет репутационные риски, которые могут повлиять на личную жизнь и возможность создать семью.

Несколько дней назад Мур шутила в комментариях в Instagram* о том, что ей якобы грозит 15 лет заключения, называя себя опасным преступником и утверждая, что «съела пятерых мужчин». Теперь блогерша признала вину и рассчитывает на снисхождение суда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Евгений Харламов считает, что дело экс-порноактрисы Ольги Мур может стать началом более активной борьбы с порноиндустрией в России. По его мнению, правоохранителям необходимо системно противодействовать распространению порнографии, поскольку такой контент может негативно влиять на психику, особенно подростков. Юрист также отметил, что раньше борьба с подобными нарушениями велась жестче.

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