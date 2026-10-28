Охотник на беспилотники: в Подмосковье представили детектор «Набат V.3»

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Он способен смотреть глазами вражеского оператора.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Обнаруживать беспилотники и даже перехватывать видео с их камер — такие возможности есть у нового российского детектора «Набат V.3». Его представили на полигоне в Подмосковье. Как работает устройство и на что способно, выяснял корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Брянская область. Приграничный район. Мобильная огневая группа мониторит небо в поисках вражеского дрона.

А это уже Белгородская область. Вот кадры из Донецкой Народной Республики, где наши огневые группы прикрывают на трассе школьные автобусы с детьми, используя специальный дрондетектор «Набат». И такие кадры можно увидеть практически на любом направлении каждого участка фронта.

Модернизированный и доработанный дрондетектор с видеоперехватом не просто видит дальше остальных, он способен смотреть глазами вражеского оператора.

«Набат» поступил в войска еще в 2023 году. Сейчас разработчики выпустили уже третью версию детектора. жеский дрон на расстоянии 30 километров и перехватить видеосигнал, используя широкий диапазон частот.

Кстати, название «Набат» подобрано не случайно. Система была разработана инженерами Русской православной церкви. Изначально для защиты полевых священнослужителей.

«И священнослужителей, и тех военных, для кого это было необходимо. Потому что те, кого священники окормляли, очень часто спрашивали, нет ли такого устройства, которое сдетектирует нас, что у нас над головой, предупредит», — сказал диакон, клирик храма Александра Невского при МГИМО Николай Мельничук.

Разбитые и разграбленные церкви, храмы. ВСУ не щадят никого, направляя ударные дроны на каждую святыню от Херсона до Курска.

Под огнем и священнослужители, которые вместе с бойцами находятся на самом переднем краю. Крестят, причащают и просто молятся за каждого перед опасным боевым заданием.

Иеромонах Симеон отправился на фронт три года назад. Боевое крещение прошел на самом горячем участке фронта под Донецком. Вместе с бойцами на передовой укрывался от снарядов и дронов.

«Это практически всегда происходит, когда выезжаешь дальше Донецка, туда, в поля, ближе к линии фронта», — сказал иеромонах, настоятель храма Александра Невского Симеон Мазаев.

Журналистам тоже удалось протестировать дрондетектор. На полигоне, то и дело летают дроны. Их не слышно и не видно, но прибор показывает сразу два FPV и два разведывательных беспилотника.

Новая версия «Набата» уже поступила в войска. В том числе в специальные и разведывательные подразделения, которые ежедневно выполняют боевые задачи на самом переднем краю.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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