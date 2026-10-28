Путин африканской поговоркой описал отношения России со странами континента

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 11 0

Президент произнес речь на торжественном приеме в Кремле.

Путин африканской поговоркой описал отношения России

Фото: Reuters/Gavriil Grigorov

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Президент России Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле в честь участников третьего саммита «Россия — Африка» рассказал об отношениях Москвы со странами континента и проиллюстрировал их африканской поговоркой.

«Когда корни глубокие, нет причин бояться ветра», — процитировал глава государства поговорку.

По словам Путина, как бы ни менялась международная политическая и экономическая обстановка, основные принципы отношений России и африканских стран остаются неизменными.

Президент подчеркнул, что Москва рассматривает государства Африки как друзей и партнеров, готовых к открытому и конструктивному сотрудничеству.

Путин также отметил, что способность сторон слышать друг друга позволяет последовательно расширять взаимодействие в разных сферах, совместно искать ответы на современные вызовы и создавать условия для развития стран и народов.

На том же торжественном приеме российский лидер предложил тост за африканских лидеров, дальнейшее развитие сотрудничества, благополучие и мир.

Глава государства также заявил, что Россию и страны Африки объединяет приверженность многополярной системе мироустройства, а отношения между сторонами основаны на традициях дружбы, взаимовыручки, уважения и доверия.

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