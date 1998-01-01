Янукович рассказал, что с Медведчуком хотят сделать на Украине

На Украине готовится очередное политическое убийство.

С такого громкого заявления начал пресс-конференцию, 6 февраля, бывший лидер страны Виктор Янукович.

По его данным, жертвой должен стать Виктор Медведчук, подозреваемый СБУ в госизмене. Над подготовкой покушения, по словам Януковича, работает спецгруппа из 12 человек. И делается все по указке Петра Порошенко. Который, якобы, намерен избавиться от оппонентов перед выборами. Янукович уверен, что честным путем Порошенко не удастся сохранить власть и ему придется подтасовывать итоги голосования.

По его данным, предвыборный рейтинг нынешнего президента не оставляет шансов остаться во власти, поэтому Порошенко может пойти на крайние меры. Подробнее – смотрите в видеосюжете.

Ранее Пятый канал рассказывал, что на Украине Януковича обвинили в госизмене и заочно осудили, приговорив к 13 годам тюрьмы.