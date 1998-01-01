Лучшие из лучших: Каким требованиям должен отвечать идеальный аэропорт

Один из нацпроектов — по развитию транспортной инфраструктуры, в том числе аэропортов. В ближайшие годы отстроят заново 68 воздушных гаваней — фактически, каждую третью в стране.

На кого равняться 6 февраля рассказали на выставке инфраструктуры гражданской авиации, она открылась сегодня. Итак, лучшие из лучших — в своей «весовой» категории, по возрастающей Белгород, Волгоград, Ростов, Сочи, московское Внуково.

Идеальный аэропорт может обладать лучшими качествами отдельных гаваней: быть удобным для авиакомпаний — как Бегишево в Татарстане, комфортным для пассажиров — как петербургские воздушные ворота, и красивым, лучший дизайн 2018 у Симферополя.

Тем более, что летать мы стали больше, в 2018 году аэропорты России приняли рекордные 205 миллионов пассажиров.

К чему стремиться и чем гордиться, подробнее — смотрите в видеосюжете.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему петербургский аэропорт Пулково назвали самым комфортным в России.