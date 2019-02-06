Пулково признали самым комфортным аэропортом России

Аэропорт Санкт-Петербурга признан самой комфортной воздушной гаванью в России. Такой вывод был сделан после победы петербургского аэропорта в пятой национальной премии «Воздушные ворота России». Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Ранее аэропорт Северной столицы уже был удостоен такого звания по итогам голосования с 2016 по 2018 года.

Директор управляющей компании петербургского аэропорта «Воздушные Ворота Северной Столицы» Владимир Якушев сказал, что считает такое признание — «высшей оценкой» для аэровокзала. А также пообещал, что сотрудники Пулково продолжат совершенствовать свою работу.

В конкурсе оценивался ряд критериев: аэропортовые терминалы и обслуживание пассажиров, привлечение и обслуживание авиакомпаний, модернизация инфраструктуры аэропорта, безопасность, неавиационная деятельность и связи с общественностью.

Только за прошедший год география аэропорта расширилась на 20 новых направлений, обслужила два новых типа самолетов: Airbus A380 и Boeing 737 MAX. Воздушная гавань приняла рекордное количество пассажиров — 18 миллионов.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в Петербурге хотят ввести режим «открытого неба» для аэропорта «Пулково».