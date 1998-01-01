Видео: Певица Пинк получила звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Американская певица Алиша Бет Мур, которую весь мир знает под псевдонимом Пинк, удостоена звезды на «Аллее Славы» в Голливуде.

На церемонию открытия Пинк приехала с семьей — мужем и детьми. Свои чувства при получении награды она назвала «сюрреалистичными».

Исполнительница подписала первый контракт со студией звукозаписи 23 года назад и не ожидала, что ее карьера будет столь успешной.

Сегодня на счету 39-летней Пинк — семь альбомов, десятки хитов, первые места в музыкальных чартах и титул самой красивой женщины мира по версии журнала People.

А еще она входит в пятерку самых высокооплачиваемых певиц на планете: за прошлый год ее доход превысил 60 миллионов долларов.

Ранее пятый канал рассказывал, что Майкл Дуглас получил именную звезду на Аллее Славы в Голливуде.