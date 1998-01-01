Видео: Певица Пинк получила звезду на «Аллее славы» в Голливуде

, 5:53 Видео 22

Певица Пинк, которая в сентябре этого года отметит 40-летний юбилей, получила свою именную звезду на Аллее славы в Голливуде.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Американская певица Алиша Бет Мур, которую весь мир знает под псевдонимом Пинк, удостоена звезды на «Аллее Славы» в Голливуде.

На церемонию открытия Пинк приехала с семьей — мужем и детьми. Свои чувства при получении награды она назвала «сюрреалистичными».

Исполнительница подписала первый контракт со студией звукозаписи 23 года назад и не ожидала, что ее карьера будет столь успешной.

Сегодня на счету 39-летней Пинк — семь альбомов, десятки хитов, первые места в музыкальных чартах и титул самой красивой женщины мира по версии журнала People.

А еще она входит в пятерку самых высокооплачиваемых певиц на планете: за прошлый год ее доход превысил 60 миллионов долларов.

Ранее пятый канал рассказывал, что Майкл Дуглас получил именную звезду на Аллее Славы в Голливуде.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

6:56
Фото: Сосульку, высотой с семиэтажный дом, обнаружили в Петербурге
6:51
Количество жертв обрушения многоэтажки в Стамбуле продолжает расти
6:41
«Я пока снимаю»: Ольга Бузова обсудила с поклонниками квартирный вопрос
6:34
Видео: Сотрудники ЧОП жестоко избили владельца мебельного салона
6:28
Под грифом «музыка»: Дэвид Духовны даст концерт в Москве и Петербурге
6:16
Что стало причиной массового отравления людей в нижегородском бассейне
6:09
Ксения Собчак и Максим Виторган впервые вышли в свет после скандала
5:57
Ученые назвали самые убийственные виды алкоголя
5:53
Видео: Певица Пинк получила звезду на «Аллее славы» в Голливуде
5:43
Google начал исключать из поиска сайты, запрещенные в РФ
5:35
Спасатели извлекли тело из обломков самолета, на котором летел футболист Сала
5:26
«Идите в полицию!» Поклонники Алены Кравец сочувствуют дочери певицы
5:15
Шведские аналитики заявили о «подготовке» России к большой войне
5:03
Военные провели девятый подрыв затора на Бурейском водохранилище — видео
4:44
Британские СМИ заявили, что нашли третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей
4:26
«Лжец, лжец»: Почему Джим Керри не сыграет Воланда в Петербурге
4:06
Украинские пограничники провели учения в Азовском море — видео
3:46
Лучшие из лучших: Каким требованиям должен отвечать идеальный аэропорт
3:25
Прощай, Децл: Кирилла Толмацкого проводили в последний путь аплодисментами
3:02
Пассажиры: Рейс из Шереметьево во Вьетнам перенесли уже в третий раз

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал раскрывает главные «Загадки подсознания»

10 февраля в 13:05 вас неумолимо потянет включить телевизор. Сделайте это. Сядьте поудобнее, расслабьтесь… Ваши ноги и руки отдыхают… Все ваше внимание сосредоточено на Пятом канале. Вас ничто не может отвлечь от просмотра нового проекта канала «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Федеральный канал научит нас быть богатыми, счастливыми и здоровыми

Пятый канал запускает новый проект «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Реклама