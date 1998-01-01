Морские пограничники Незалежной совместно с контингентом Вооруженных сил страны провели учения в акватории Азовского моря «по отражению нападения вражеских сил», Об этом, 6 февраля, сообщает сайт Госпогранслужбы Украины.
—
По имеющимся данным, пограничникам-таки удалось остановить и заблокировать судно-нарушитель в заданном районе. Помимо этого, военными была предотвращена высадка на сушу предполагаемых диверсионных групп.
Ранее Пятый канал сообщал, что военные Украины провели учения в Азовском море в ноябре 2018 года. Власти Незалежной продолжают грозить «кулаком» несуществующему врагу.