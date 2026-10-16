«Капля в море»: Татьяна Куртукова оценила подарок Николая Баскова

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 16 0

В честь своего юбилея «золотой голос России» не только принимал подарки, но и одаривал коллег по цеху.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Платоновч; 5-tv.ru

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Татьяна Куртукова оставила платье с концерта Баскова на память

Певица Татьяна Куртукова рассказала, почему не собирается возвращать Николаю Баскову платье, в котором появилась на его юбилейном концерте. Артистка назвала наряд подарком и призналась, что на фоне масштабного шоу это лишь небольшая часть того, чем именинник порадовал гостей. Об этом исполнительница хита «Матушка» рассказала корреспонденту 5-tv.ru.

Куртукова подчеркнула, что Николай Басков умеет радовать окружающих, а его юбилейный концерт стал настоящим подарком для всех присутствующих.

«Это подарки Николая, мне кажется, это даже не обсуждается. Он очень рад, я знаю, радует людей. Сегодняшний концерт такой масштабный, такой большой, конечно, это подарок нам всем. Это платье, это, мне кажется, капля в море по сравнению с тем, что мы сегодня видим на сцене», — поделилась певица.

По словам артистки, главным подарком для гостей стал сам концерт — масштабное шоу, посвященное юбилею народного артиста России.

Как писал ранее 5-tv.ru, народный артист РФ Николай Басков масштабно отмечает 50-летие. Масштабный концерт только что завершился на одной из главных концертных площадок столицы. В частности, пресс-волл для встречи с журналистами украшен был россыпью алых роз.

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