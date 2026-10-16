«Очень переживаю»: Андрей Губин раскрыл, почему не женится

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист Эксклюзив 32 0

Исполнитель мечтал жениться в 28 лет.

Фото, видео: © РИА Новости/Арина Антонова; 5-tv.ru

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Андрей Губин до сих пор не женился из-за проблем со здоровьем

Певец Андрей Губин рассказал, почему до сих пор не женился и не стал отцом. Артист признался, что проблемы со здоровьем помешали ему осуществить планы на семью. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на презентации бойз-бенда «Жара».

«Я вообще думал, в 28 женюсь, вот до сих пор не женат, потому что у меня возникли проблемы со здоровьем. Я сам очень переживаю. Я детей очень люблю <…> Просто сейчас не могу», — поделился 52-летний исполнитель.

При этом Губин отметил, что его сердце уже занято. По словам певца, он три года ухаживает и заботится о девушке. Подробности о ней артист решил не сообщать. Также певец сказал, что ему все отвечают взаимностью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Андрей Губин пробовал писать музыку после употребления алкогольного напитка, но ничего не вышло. По его словам, он следовал совету народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Онако спиртное только расслабило артиста и не помогло написать действительно качественную песню.

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