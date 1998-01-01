Шведские аналитики заявили о «подготовке» России к большой войне

Эксперты Шведского института оборонных исследований пришли к мнению, что Россия готовится к полномасштабным военным действиям, сообщает РИА Новости.
По словам аналитиков, регулярные военные учения российской армии становятся все более масштабными. Ранее больше внимания уделялось навыкам по урегулированию локальных конфликтов. В качестве примера приводятся учения «Запад — 2017» в Западном военном округе, в которых были задействованы около 100 тысяч военных, и «Восток — 2018» — около 300 тысяч военных.
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Шведские эксперты отмечают, что российская армия ощутимо повысила боеготовность. В данный момент она в состоянии в короткие сроки перейти к выполнению боевых задач.
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В исследовании также говорится, что, начиная с 2013 года в систематическом контроле боеготовности вооруженных сил постоянно принимает непосредственное участие на правах верховного главнокомандующего президент России Владимир Путин.
В Москве неоднократно отмечали, что боевую мощь Россия наращивает для обеспечения собственной безопасности. А масштабные учения необходимы в условиях усиления НАТО у российских границ.
Ранее Пятый канал рассказывал, что западные эксперты назвали российские танки «кошмаром НАТО».