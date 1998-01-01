Западные эксперты назвали российские танки «кошмаром НАТО»

Танковая атака России станет «кошмаром» для европейских войск НАТО в случае вооруженного конфликта. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на финского эксперта Петри Мякела. По словам специалиста, западные страны не обладают достаточным арсеналом средств для борьбы.
Несмотря на то, что большинство танков, находящихся на вооружении РФ, были сделаны в 50-е и 60-е, они представляют смертельную угрозу в силу своей колоссальной огневой мощи и большой численности. В свою очередь, войска НАТО в Европе пошли на сокращения, из-за чего осталось лишь несколько разновидностей танков, отмечает Мякеля.
По словам военного аналитика, в случае Третьей мировой войны небольшим танковым соединениям западных стран будет нечего противопоставить российской тактике, которая заключается в концентрации подавляющей силы на основном направлении. Он предупреждает, что такое неравенство означает, что силы РФ смогут легко сокрушить войска НАТО в самом начале военных действий.
Ранее Пятый канал сообщал, что войска НАТО могли взорвать токсичные торпеды в Северном море.