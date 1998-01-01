Западные эксперты назвали российские танки «кошмаром НАТО»

Танковая атака России станет «кошмаром» для европейских войск НАТО в случае вооруженного конфликта. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на финского эксперта Петри Мякела. По словам специалиста, западные страны не обладают достаточным арсеналом средств для борьбы.

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Несмотря на то, что большинство танков, находящихся на вооружении РФ, были сделаны в 50-е и 60-е, они представляют смертельную угрозу в силу своей колоссальной огневой мощи и большой численности. В свою очередь, войска НАТО в Европе пошли на сокращения, из-за чего осталось лишь несколько разновидностей танков, отмечает Мякеля.

По словам военного аналитика, в случае Третьей мировой войны небольшим танковым соединениям западных стран будет нечего противопоставить российской тактике, которая заключается в концентрации подавляющей силы на основном направлении. Он предупреждает, что такое неравенство означает, что силы РФ смогут легко сокрушить войска НАТО в самом начале военных действий.

Ранее Пятый канал сообщал, что войска НАТО могли взорвать токсичные торпеды в Северном море.