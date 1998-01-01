Что стало причиной массового отравления людей в нижегородском бассейне

Десять посетителей бассейна в Нижнем Новгороде отравились парами хлора.

ЧП произошло в одном из спортивных клубов. По предварительным данным, произошел сбой в системе очистки воды. В этот момент в бассейне находились люди. На место происшествия были срочно вызваны медики.

Шестерым пострадавшим помощь оказали на месте. Остальных, в том числе троих детей, срочно доставили в больницы.

— Те дети которые находятся здесь, одному 15 лет, двоим восемь. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. Находится в реанимации, но состояние стабильное. Можно сказать угрозы жизни нет, - рассказал Андрей Гнеушев, заместитель губернатора Нижегородской области.

Сейчас в спортивном центре работают следователи и эксперты, они выясняют причины происшествия. Опрашиваются работники бассейна и посетители.

Взяты на экспертизу пробы воды. Следственный комитет возбудил дело по статье «оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».

Ранее Пятый канал рассказывал, что Роспотребнадзор признал массовое отравление в детских садах Москвы.