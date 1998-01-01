Под грифом «музыка»: Дэвид Духовны даст концерт в Москве и Петербурге

В Россию с гастролями со своей музыкальной группой впервые приезжает известный американский актер Дэвид Духовны.

Российскому зрителю он больше известен как исполнитель роли спецагента в сериале «Секретные материалы». Музыкальное творчество актера — это смесь блюза, кантри и рока. Именно с России коллектив решил начать свой Европейский тур.

Сегодня, 7 февраля, Дэвид Духовны выступает в Москве, а уже завтра он встретится со своими поклонниками в одном из клубов Петербурга.

Ранее Пятый канал рассказывал, что новый сезон «Секретных материалов» выйдет без агента Скалли.