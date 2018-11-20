Создатели «Симпсонов» анонсировали выход новых серий

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Культовый мультсериал о жизни стереотипной американской семьи решили продлить еще на два сезона.

Фото, видео: Кадр из м/ф "Симпсоны"

Поклонников мультипликационного сериала «Симпсоны» ждут два новых сезона. Об этом заявили представители американской телесети Fox во время пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков.

После выхода 30-го сезона многие опасались, что легендарная семейка из Спрингфилда исчезнет с экранов. Теперь стало известно, что количество эпизодов достигнет отметки 713. Таким образом «Симпсоны» смогут удержать мировой рекорд среди многосерийных шоу, выходящих в прайм-тайм, сообщает Variety.

Ранее сценарист «Симпсонов» рассказал о табу в отношениях главных героев. По словам Майка Рейсса, в этой семье никогда не будет измен, а Гомер не поднимет руку на Мардж.

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