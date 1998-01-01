Эксперты Роскачества выявили ряд нарушений при проверке качества бензина на АЗС Ставропольского края, сообщает «Известия».

Специалисты протестировали сетевые и частные заправочные станции региона, среди которых ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ООО «Южная нефтяная компания», ПАО «Лукойл», ООО «ЮТК», ООО ПКП «Ставпромкомплект», ООО «Компания Астра», ООО «Ставнефть». В семи случаях были выявлены нарушения. По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, топливо по более низкой цене на частных АЗС значительно уступает качеству бензина крупных автозаправочных станций.

Отмечается, что, в первую очередь, экспертов интересовало соответствие топлива требованиям регламента Таможенного союза и ГОСТа, а также эксплуатационным и экологическим показателям.

Ранее Пятый канал сообщал, что российское правительство отказалось от очередной заморозки цен на бензин, поскольку в ближайшее время его стоимость может увеличиться только на уровне прогнозируемой инфляции.