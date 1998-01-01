Ледяные медузы, как вестницы глобального потепления — видео

, 20:46 Эфирная новость 48

Необычное природное явление зафиксировано на севере Канады.

Фото, видео: Пятый канал

Канаду атаковали ледяные медузы. Жители выкладывают в Интернет уникальные кадры, сделанные на берегу одного из озер. Но пока одни восхищаются чудом природы, другие говорят — это дурной знак.

Никакой мистики! Сплошная наука. Необычные рисунки оказались пузырьками метана — они поднялись со дна водоема и тут же замерзли в причудливой форме: на севере Канады сейчас холодно — до минус сорока. Ученые предупреждают: метан, который скопился в озере — это индикатор глобального потепления. И ледяные медузы — еще одно напоминание человечеству о том, что природа нуждается уже не просто в защите, а в спасении.

Ранее Пятый канал сообщал, что глобальное потепление приведет к исчезновению пресной воды. К такому выводу пришла международная группа ученых.

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