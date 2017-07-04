Сборная Швеции по плаванию находится в самолете, который вернулся в Стокгольм из-за сообщения о бомбе

, 15:44 Фото 34

Спортсмены летели на соревнования в Ниццу, когда появилась информация о взрывном устройстве на борту авиакомпании Norwegian.

Фото: Instagram @ieliasson

На борту вернувшегося в Стокгольм Boeing 737 авиакомпании Norwegian находится мужская сборная Швеции по плаванию.

Самолет вернулся в аэропорт шведской столицы из-за сообщения о взрывном устройстве, которое поступило сразу после вылета. Сейчас в воздушной гавани проходит полицейская спецоперация. Спортсмены летели в Ниццу, где 8 февраля начнутся соревнования.

— Нас попросили оставаться спокойными, ждать сообщения и отключить мобильные телефоны, — приводит слова пловца Исака Элиассона телеканал SVT.

 
 
 
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Публикация от Isak Eliasson (@ieliasson)

По данным шведских СМИ, информация о бомбе в самолете поступила в центр управления полетов в городе Мальмё.

Ранее Пятый канал сообщал, что спасатели извлекли тело из обломков самолета, на котором летел футболист «Кардиффа» Эмилиано Сала.

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