Сборная Швеции по плаванию находится в самолете, который вернулся в Стокгольм из-за сообщения о бомбе

На борту вернувшегося в Стокгольм Boeing 737 авиакомпании Norwegian находится мужская сборная Швеции по плаванию.

Самолет вернулся в аэропорт шведской столицы из-за сообщения о взрывном устройстве, которое поступило сразу после вылета. Сейчас в воздушной гавани проходит полицейская спецоперация. Спортсмены летели в Ниццу, где 8 февраля начнутся соревнования.

— Нас попросили оставаться спокойными, ждать сообщения и отключить мобильные телефоны , — приводит слова пловца Исака Элиассона телеканал SVT.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Isak Eliasson (@ieliasson) 4 Июл 2017 в 11:16 PDT

По данным шведских СМИ, информация о бомбе в самолете поступила в центр управления полетов в городе Мальмё.

Ранее Пятый канал сообщал, что спасатели извлекли тело из обломков самолета, на котором летел футболист «Кардиффа» Эмилиано Сала.