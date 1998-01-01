Спасатели извлекли тело из обломков самолета, на котором летел футболист Сала

Из обломков разбившегося одномоторного самолета, на борту которого предположительно находился футболист Эмилиано Сала, извлекли тело. Об этом сообщает Sky News.

Кому принадлежат найденные останки, удастся определить только после проведения экспертизы.

Самолет Piper Malibu пропал с радаров в ночь на 22 января. Предположительно, на борту находился футболист Сала, который направлялся в столицу Уэльса Кардифф. Аргентинец за несколько дней до трагедии подписал контракт о переходе из французского «Нанта» в «Кардифф».

Также сообщалось, что за штурвалом был пилот Дэвид Ибботсон.

Ранее Пятый канал публиковал текст сообщения, которое футболист отправил своим друзьям перед вылетом. Он написал, что ему страшно и состояние самолета не внушает доверия.