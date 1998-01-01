«Нет цели в жизни»: Врач-нарколог о том, почему мужчины в России много пьют

Глава российского Минздрава Вероника Скворцова в эфире радиостанции «Вести ФМ» привела печальную статистику — 70% мужских смертей в России связаны со злоупотреблением алкоголем. В интервью Пятому каналу врач-нарколог Сергей Докукин рассказал, почему в России столько мужчин подвержены алкоголизму, а также какой алкоголь опаснее: крепкий или слабый.

По мнению специалиста, факторов формирования пагубной зависимости несколько. Среди главных: привычка бытового злоупотребления алкоголем, реклама по телевидению, а также утрата жизненных ориентиров. Относительно пропаганды алкоголя в СМИ Докукин пояснил, что ситуация в целом улучшается, но когда идет реклама безалкогольного пива, то она подразумевает продвижение алкогольных аналогов.

Эксперт отметил, что алкоголизм проходит несколько стадий, каждая из которых имеет свои симптомы. Первая стадия — злоупотребление алкоголем, которое обычно называют бытовым пьянством. Ее суть в том, что человек пьет алкоголь в свободное время, но без проявления физических симптомов. На второй стадии все серьезнее — организм уже не может нормально функционировать без дозы алкоголя, начинаются запои.

Кроме того, Докукин объяснил, что каждый тип алкоголя по-своему опасен — крепкие напитки сильнее бьют по организму, но слабоалкогольные продукты несут скрытую опасность заболеваний ЖКТ, панкреатита и прочего.

Ранее Пятый канал сообщал, что алкоголь изменил первую гражданскую жену Охлобыстина до неузнаваемости.