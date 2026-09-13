Эндокринолог назвала три болезни, которые долго не дают о себе знать

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Василиса Власова
Василиса Власова 20 0

Эти недуги на ранних стадиях могут развиваться практически незаметно, не вызывая выраженных симптомов.

Эндокринолог назвала три заболевания без симптомов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Эндокринолог назвала три болезни, которые долго не дают о себе знать

Врач-эндокринолог Екатерина Чумакова рассказала «Газета.ру», что сахарный диабет второго типа, гипотиреоз и первичный гиперпаратиреоз на ранних стадиях часто протекают без особых видимых симптомов.

«Первые симптомы часто неспецифичны. Усталость, необъяснимое изменение веса, сухость кожи или перепады настроения человек может связать с напряженным графиком, возрастом или недостатком отдыха. Также стоит обратить внимание на необъяснимый набор или снижение веса при прежнем питании и физической активности», — рассказала врач.

Специалист пояснила, что при постепенном развитии болезни организм некоторое время компенсирует изменения, поэтому выраженные симптомы появляются не сразу. Эксперт отметила, что гипотиреоз может долго протекать незаметно, а при сахарном диабете выраженные изменения иногда возникают уже на фоне хронического повышения уровня глюкозы.

Еще одним примером она назвала первичный гиперпаратиреоз, при котором повышается выработка паратгормона в щитовидной железе и нарушается обмен кальция. На раннем этапе заболевание может не давать явных признаков, и иногда его обнаруживают после появления камней в почках или низкотравматичного перелома.

Среди других тревожных признаков также можно выделить ухудшение сна и памяти, снижение концентрации, проблемы с терморегуляцией, учащенное сердцебиение, колебания давления, сильную жажду и частое мочеиспускание. У женщин возможны сбои цикла и проблемы с зачатием, у мужчин — снижение либидо и нарушение эрекции.

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