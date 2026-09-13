Пропавший в Брянске 13-летний подросток найден живым

Следственный комитет Российской Федерации сообщил об успешном завершении поисковой операции в Брянске, где разыскивали 13-летнего мальчика.

Исчезнувшего в субботу школьника обнаружили. Его состояние оценивается как нормальное. По данным РИА «Новости», поиски завершились благополучно, угрозы жизни и здоровью подростка в настоящее время нет.

«Местонахождение пропавшего установлено, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили в ведомстве на официальной странице на платформе Мах.

Как ранее сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт», в субботу в Брянске 13-летний подросток ушел из дома в неизвестном направлении. Позднее в СУСК заявили, что к его поискам подключились волонтеры, следователи СК России и полицейские.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бабушка нашла 11-летнего внука мертвым в бане в Свердловской области. По словам инсайдера, бабушка растопила баню, помылась и закрыла трубу. Мальчик зашел через несколько минут, не зная, что там нельзя находиться.

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