Врач сборной России по пулевой стрельбе трагически погибла в 35 лет

Врач сборной России по пулевой стрельбе Евгения Иванова трагически погибла 5 февраля на 36-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Стрелкового союза России, причины гибели не указаны.

В Союзе женщину характеризуют как профессионала и отзывчивого человека, снискавшую симпатии и уважение коллег. Она внесла бесценный вклад в успешное выступление команды на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Кроме того, россиянка была членом медицинской комиссии Международной федерации стрелкового спорта.

— Коллектив Стрелкового союза России скорбит о невосполнимой утрате , — отмечается в пресс-релизе.

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