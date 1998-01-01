Врач сборной России по пулевой стрельбе трагически погибла в 35 лет

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Евгения Иванова внесла вклад в успешное выступление команды на Олимпиаде — 2016 в Рио-де-Жанейро.

Фото: shooting-russia.ru

Врач сборной России по пулевой стрельбе Евгения Иванова трагически погибла 5 февраля на 36-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Стрелкового союза России, причины гибели не указаны.

В Союзе женщину характеризуют как профессионала и отзывчивого человека, снискавшую симпатии и уважение коллег. Она внесла бесценный вклад в успешное выступление команды на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Кроме того, россиянка была членом медицинской комиссии Международной федерации стрелкового спорта.

— Коллектив Стрелкового союза России скорбит о невосполнимой утрате, — отмечается в пресс-релизе.

Ранее Пятый канал сообщал, что педагог по вокалу умерла на сцене во время концерта.

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