Посетители концерта «Неугасимые звезды» в Димитровграде засняли на видео смерть татарской певицы Фании Халиулловой. На этих кадрах руководитель музыкального ансамбля «Карлыгач» исполняет на сцене одну из композиций на родном языке, но в один момент песня обрывается, и женщина падает на пол.

Видеозапись обрывается, когда зрители в ужасе вскакивают со своих мест. 54-летнюю артистку экстренно госпитализировали, однако врачи не смогли ей помочь. По информации «Ридус» смерть наступила в результате сердечного приступа.

Похороны Фании Халиулловой состоялись сегодня, 22 января, в Ульяновской области.

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