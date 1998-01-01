Пенсионеры в Киеве бьются на помойке за просроченные продукты — удручающее видео

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Обещанный украинской властью «европейский путь» довел социально незащищенных граждан страны до нищеты и отчаяния.

Фото, видео: YouTube @Ирина Панькевич

В сети появилось видео, как в Киеве работник одного из магазинов выкатывает тележку с продуктами, срок годности которых истек. Он оставляет их возле мусорного бака, и в этот момент пожилые люди, распихивая друг друга локтями, начинают подбирать содержимое пакетов.

Картина производит удручающее впечатление — заслуженная пенсия оказалась не в радость для этих украинцев, которые всю жизнь проработали на государство — сначала СССР, а потом «независимую» Украину. Теперь им приходится влачить жалкое существование и рисковать здоровьем, употребляя просроченную еду.

Коррумпированный режим президента Петра Порошенко довел экономику страны «до ручки» — власть берет кредиты у Международного валютного фонда, что напрямую бьет по карманам населения — тарифы ЖКХ продолжают расти, в то время как зарплаты и соцвыплаты остаются на мизерном уровне.

Как сообщал Пятый канал, Порошенко традиционно обвинил Россию в обнищании своей страны и ее граждан.

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