Военные инженеры продолжают расчищать русло реки Бурея — видео

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Военнослужащие провели спрямление русла и увеличили глубину и ширину прораны.

Фото, видео: Министерство обороны РФ

Военные инженеры продолжают расчищать русло реки Бурея в Хабаровском крае.

Сейчас военные инженеры продолжают восстанавливать гидрологический баланс водохранилища: они спрямили русло и расшили проран в ширину и глубину. С помощью взрывов тротила и кумулятивных зарядов военные очищают русло и размывают берега — отколовшийся грунт уносит течением в водохранилище, пропускная способность реки увеличивается.

— И правый берег, и левый берег активно обрушаются. Нам очень сильно помогла вода, мы ушли на очень большую глубину, которая сейчас составляет около пяти метров, — рассказывает начальник отделения подготовки инженерных войск ВВО подполковник Александр Польсков.

Министерство обороны РФ

С того момента, как военные инженеры начали участвовать в ликвидации завала, в русле Буреи взорвано около 260 тонн тротила и 520 комплектов кумулятивных зарядов. Высокий класс военных отметил гендиректор Бурейской ГЭС Александр Гаркин.

— Упорство военных, инженерная подготовка позволяет судить о том, что проран делается грамотно… Вы знаете, какое-то чувство гордости за наших военных возникает, просто радуешься за то, что они, во-первых, сплочены, во-вторых, оперативны, в-третьих — упорны, — делится мнением Гаркин.

Министерство обороны РФ

К ликвидации последствий обрушения скального массива в водохранилище привлечены около 500 человек, 43 единицы техники, в том числе и авиация: шесть вертолетов и беспилотник «Орлан-10». Проводимые работы не только помогают восстановить гидробаланс Буреи, но и предотвращают паводок и подтопление близлежащих поселков.

11 января 2018 года скальный массив обрушился в Бурейское водохранилище и нарушил нормальное течение воды. По указанию Владимира Путина на место для расчистки русла и проведения взрывных работ прибыли силы Минобороны.

Ранее Пятый канал публиковал видео со взрывом 30-тонного заряда на Бурее.

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