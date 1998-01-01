Почему история Константиновского дворца под Петербургом оказалась счастливой

История Константиновского дворца под Петербургом — одна из самых невероятных, потому что она со счастливым концом, несмотря на то, что еще четверть века тому назад ничто не предвещало ее благополучного исхода.

К началу 2000-х годов на месте этого великолепного, известного во всем мире Дворца конгрессов можно было наблюдать практически только руины.

По замыслу Петра I, в 1715 году именно Стрельна должна была стать русским Версалем, не менее знаменитому Петергофу отводилась роль частного владения. Но вышло наоборот: резиденция стала великокняжеской, а ее владельцами и обитателями — исключительно Константины и Константиновичи.

Вообще, греческое имя «Константин» не было типичным для рода Романовых до тех пор, пока в обиход его не ввела почитавшая Константинополь Екатерина II, назвав так внука Константина Павловича. В перспективе он должен был взойти на Константинопольский престол в восстановленной Византии.

Но он вошел в российскую историю как доблестный воин и император, который правил лишь 16 дней. Он был вторым сыном Павла I и наследником бездетного брата Александра I, но отказался от престола в пользу брата Николая.

Кстати, армия после смерти Александра успела присягнуть Константину, и солдаты на Сенатской площади во время восстания декабристов скандировали «Конституция», думая, что это имя его супруги.

После Константина Павловича во дворце проживали генерал-адмирал Константин Николаевич и его потомки.

Восхищенные современники писали: «Стрельна может почесться одним из прекраснейших императорских загородных замков».

Пришедшие к власти большевики также объявили его «первоклассным памятником архитектуры», но разместили здесь сначала школу-колонию, а затем курсы усовершенствования политсостава Балтийского флота.

Бесценная коллекция предметов искусства, созданная многими поколениями владельцев, была безвозвратно утрачена.

Во время Великой Отечественной войны Стрельна была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками, и исторический дворцово-парковый ансамбль подвергся значительным разрушениям.

После некоторых восстановительных работ с 1955 до начала 1990-х годов в Константиновском дворце размещались курсанты Ленинградского Арктического училища, а затем величайший памятник оказался и вовсе на грани исчезновения.

Но начало XXI века стало для Константиновского дворца поистине судьбоносным — начались беспрецедентные по срокам и масштабам работы по реставрации и реконструкции исторического ансамбля. Все восстанавливалось в соответствии с проектными чертежами, рисунками, воспоминаниями и другими документами XVIII–XIX веков, и к 300-летию Петербурга дворец распахнул свои двери.

С тех пор во Дворце конгрессов состоялись саммиты «Большой двадцатки» и «Большой восьмерки», встречи формата «Россия — Евросоюз», переговоры глав государств и правительств, и многие другие важные встречи.

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