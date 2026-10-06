Первый в России роботизированный кластер по производству батарей запустили в Москве

В Москве запустили первый в стране роботизированный кластер по производству электробатарей. По видеосвязи его открыл президент России Владимир Путин. Это уникальный для России комплекс, где несколько предприятий связаны в одну технологическую цепочку. О значении проекта расскажет корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Последние секунды тишины на огромном предприятии. Все готово к запуску первого в стране роботизированного кластера производства электробатарей. Три завода в одном. Гигафабрика. Ключ на старт по видеосвязи дает Владимир Путин.

По сути, это новая веха в развитии отечественных систем накопления энергии. Настолько массовых производств аккумуляторов для электромобилей, электробусов и речного транспорта в России не было. Приходилось все закупать за рубежом. А теперь свое — отечественное.

«Ожидается, что к 2030 году, после выхода новых предприятий на плановые мощности, наша страна будет самостоятельно обеспечивать большую часть внутреннего спроса на аккумуляторы. Один из важнейших вопросов — это, конечно, локализация производства. Речь идет о сквозной цепочке с преимущественным использованием российского сырья. Для этого надо активнее осваивать месторождения минеральных ресурсов, которые используются при изготовлении накопительной энергии», — сказал президент России Владимир Путин.

От электропогрузчиков, терминалов и интерактивных уличных стел до электробусов, электромобилей. Масштаб применения аккумуляторов, которые начали производить на этом предприятии, огромен. А как насчет гибридного правительственного Aurus? Пожалуйста.

Роботизированный кластер — в названии про роботов не для красоты. Они тут повсюду. Три тысячи семьсот механизмов работают как один.

«Конечно, было бы очень хорошо, если бы у нас, ну так скажем, машины могли работать без человека. Но пока это не так. И количество людей на заводе все-таки это больше 1300 человек. Это как раз-таки профессионалы высокого уровня», — сказал директор завода в технополисе «Москва» Андрей Сухнев.

Обыватель и не поймет, как из этого получается литий-ионная батарея. Но чтобы специальную фольгу превратить в аккумулятор, этим механизмам нужны считанные минуты. Батарея для электробуса, к примеру, готова за пять минут. Тут же рядом, в соседнем цехе, будут заниматься разработкой новых видов аккумуляторов.

«Критически важно уже сейчас смотреть на перспективу, сосредоточиться на создании передовых, новейших решений, включая так называемые пост-литиевые технологии. Они позволяют выпускать более энергоемкие и экологичные системы накопления энергии. Поддержка выпуска такой инновационной продукции, ее компонентов, предусмотрена в том числе в рамках национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии», — сказал Путин.

А еще на этой гигафабрике можно произвести и любые другие батареи. Даже импортозаместить тех производителей, кто ушел из нашей страны. И будет значительно дешевле.

«Вообще батарея для электромобиля очень простая. Это некий корпус, который прорисовывается под какую-то платформу. А мы эту платформу уже заполняем своими модулями. Мы можем сделать батарею для Tesla», — сказал директор по производству фабрики по производству литий-ионных аккумуляторов в городе Москве Александр Данковцев.

Открытие этого предприятия — это еще и вопрос энергобезопасности всей страны. На производстве наладили выпуск стационарных накопительных установок. То есть в случае каких-то отключений питания город или район продолжит жить и работать в привычном режиме.

«Один контейнер пятимегаваттного исполнения может обеспечить электропитанием порядка 30 домов. Да, на протяжении нескольких часов», — сказал главный технолог завода Геннадий Бородин.

«Накопитель сам по себе не только обеспечивает электродвижение или работу робота, но еще делает гораздо более эффективной любую энергетическую систему», — сказал генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

На строительство гигафабрики ушло всего два года. И это лишь одна из трех очередей предприятия по производству батарей.

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