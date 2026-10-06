Студенты протестуют во Франции: часть учебных заведений заблокированы

Прямо сейчас Францию накрыла новая волна протестов студентов. Особенно жарко в Париже и Страсбурге: на улицах сотни митингующих, в каких-то районах блокируют учебные заведения, начались столкновения. Полиция применяет слезоточивый газ. О ситуации с места — корреспонденты «Известий» Анастасия Рикеза и Александр Гарден.

Одна из самых масштабных акций протеста школьников проходит здесь — на площади Революции в Париже. К шествию присоединились сотни человек, причем не только молодежь, но и взрослые. Они растянули плакаты и скандируют лозунги с требованием к властям направить больше денег на образование.

— Мы требуем больше средств на образование. Не хватает учителей, не хватает финансирования. Есть лицеи, которые находятся в плачевном состоянии. Учащимся приходится находиться в недопустимых условиях.

Учащиеся блокируют школы и университеты. Работа десятков учебных заведений в столице парализована. У зданий возводят баррикады и перекрывают дороги. Центральные улицы завалены мусором.

К месту проведения демонстраций стянули дополнительные отряды полиции. Они пытаются оттеснить толпу. Силовикам пришлось даже применить слезоточивый газ. Между ними и демонстрантами уже произошли стычки.

Стремительно накаляется ситуация по всей стране. Сегодня к демонстрациям уже присоединились свыше 80 тысяч человек — впервые с начала протестов школьников. И, ожидается, что к вечеру участников станет еще больше. Акции запланированы в десятках городов.

«В Страсбурге продолжаются протесты старшеклассников. К ним присоединились студенты, которых вы можете видеть позади нас. Мы находимся в стихийном шествии. По моей оценке, от 500 до 1000 человек сейчас движутся по городу — куда именно, пока неизвестно», — сказал корреспондент Александр Гарден.

— Молодые люди в отчаянии. Мы должны проявить солидарность с ними.

«Как видите, обстановка здесь немного напряженная: полицейские и демонстранты часто оказываются лицом к лицу. Вы можете видеть прямо за моей спиной, протестующие готовы вступить в схватку. Полиция поджидает их буквально на каждом углу», — сказал корреспондент.

И протесты, которые продолжаются уже больше недели, пока не утихают. Демонстранты грозятся продолжать акции до тех пор, пока власти не выполнят их требования.

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