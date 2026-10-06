В семи городах России отменили рейсы во Вьетнам

Авиакомпания Azur Air отменила вылеты из семи городов России во Вьетнам

Авиакомпания Azur Air приняла решение отменить вылеты из семи российских городов в Нячанг зимой. Об этом сообщили на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Рейсы в Нячанг из семи городов не состоятся. Речь идет о ранее заявленных вылетах из Москвы, Омска, Перми, Самары, Челябинска, Минеральных Вод и Тюмени», — сообщили в АТОР.

При этом, как заявляют в ассоциации, часть перевозки перераспределят на другие направления. Так увеличится количество рейсов на Пхукет из Москвы, Казани, Минеральных Вод, Самары, Сургута, Тюмени и Уфы.

Как говорится в сообщении, туристам, которые забронировали туры, предложили: замену перевозчика, перебронирование на другое направление, перенос вылета в другой город или возврат денежных средств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России планируют ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама как можно скорее. В первой половине 2026 года число российских туристов, побывавших во Вьетнаме, превысило 800 тысяч человек.

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