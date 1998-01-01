Назад в 90-е: Правоохранители проверяют информацию о перестрелке в Ростове-на Дону

Сотрудники правоохранительных органов проверяют данные о стрельбе в одном из районов Ростова-на-Дону, 7 февраля.

Неизвестные мужчины подъехали на внедорожнике к одной из больниц кубанской столицы, позвали медицинского работника и сообщили, что в автомобиле находятся раненые. После чего уехали.

По предварительной информации, один из мужчин скончался.

Как стало известно Пятому каналу, у пострадавшего — огнестрельное ранение в паховой области. Сообщается, что его уже прооперировали.

Как сообщили очевидцы, предварительно ссора между двумя группами людей произошла недалеко от ресторана «Бекон & John». В ходе словесной перепалки, завязалась драка, которая позже переросла в перестрелку. В настоящий момент правоохранители разыскивают шесть автомобилей, в которых могут быть подозреваемые.